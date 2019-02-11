8 مرشحين فى اليوم الثاني لانتخابات الصحفيين

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اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للصحفيين على مقعد النقيب و6 أعضاء من مجلس النقابة تتلقى طلبات 8 مرشحين في اليوم الثاني لفتح باب الترشح

واصلت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين اليوم الاثنين (11/فبراير2019)، تلقى طلبات الترشح على منصب النقيب وستة من أعضاء المجلس فى الانتخابات المحدد لها الأول من مارس المقبل. وأكد جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن اللجنة تلقت فى اليوم الثانى لفتح باب الترشيح طلبا من الزميل طلعت هاشم محمد فرج وشهرته (طلعت هاشم) جريدة مصر الفتاة على منصب النقيب ليصل عدد المرشحين على منصب النقيب حتى الآن (6) مرشحين.

وذكر أن اللجنة تلقت أيضا (7) طلبات لعضوية المجلس ليصل عدد المرشحين للعضوية حتى الآن (30) مرشحا، والمرشحون السبعة هم: أحمد سعد سالم احمد وشهرته (أحمد سعد) وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأمانى عبدالله محمد إبراهيم عبدالكريم وشهرتها (أمانى عبدالله) أخبار اليوم، وكذلك إيمان كامل حسونة إسكندر وشهرتها (إيمان

وذكر أن اللجنة تلقت أيضا (7) طلبات لعضوية المجلس ليصل عدد المرشحين للعضوية حتى الآن (30) مرشحا، والمرشحون السبعة هم: أحمد سعد سالم احمد وشهرته (أحمد سعد) وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأمانى عبدالله محمد إبراهيم عبدالكريم وشهرتها (أمانى عبدالله) أخبار اليوم، وكذلك إيمان كامل حسونة إسكندر وشهرتها (إيمان كامل) دار الهلال، وأيضا حنان فكرى إبراهيم بطرس وشهرتها (حنان فكرى) وطنى، وأيضا خالد مبارك عيسى هوارى وشهرته (خالد مبارك) الأهرام، بالإضافة إلى محمد ربيع أحمد إمام وشهرته (محمد ربيع) أكتوبر، فضلا عن يوسف أحمد عبدالباقى أيوب وشهرته (يوسف أيوب) اليوم السابع. وأشار عبدالرحيم، إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات تواصل عملها لتلقى طلبات المرشحين حتى الثانية عشرة ظهر الخميس المقبل. وقد تشكلت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة من الزملاء محمد عبد الحافظ ومصطفى عبدالخالق ومحمد خراجة وحسين الزناتى. وتقدم 6 مرشحين حتى اللحظة الراهنة، بأوراقهم للجنة المشرفة على الانتخابات للترشح على مقعد نقيب الصحفيين، وهم الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والكاتب الصحفي رفعت رشاد عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي أحمد الشامي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وعبدالنبي عبدالستار رئيس تحرير جريدة الغد، وسيد الإسكندراني نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وطلعت هاشم رئيس تحرير جريدة مصر الفتاة. وتقدم أمس على مقعد العضوية، محمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين بأوراق ترشحه إلى اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، وذلك على عضوية المجلس، كما تقدم بأوراق ترشحه لعضوية المجلس كل من: «صديق العيسوي، وجدى رزق، وبهاء مباشر، وهشام يونس، ومحمد يوسف، وياسر السيد، وتامر هنداوي، وعمرو الكاشف، ودعاء النجار». كانت نقابة الصحفيين، قد بدأت صباح أمس الأحد، في تلقي طلبات الترشح في انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها مارس المقبل، على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، حيث يستمر فتح باب الترشح حتى الخميس المقبل الموافق 14 فبراير الجاري. ومن المقرر أن تبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالطابق الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم. وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات يوم 1 مارس المقبل، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانونى للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع. وأشار رئيس اللجنة العليا المنظمة للانتخابات إلى أن أسماء المرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس ستعلن يوم الخميس القادم وذلك فور الانتهاء من إغلاق باب الترشح فيما تبدأ اللجنة تلقي طلبات الطعون والتنازلات اعتبارا من يوم الجمعة 15 فبراير وحتى الثلاثاء 19 فبراير وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة ظهرا عدا اليوم الأخير تنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا تعلن بعدها الكشوف النهائية للمرشحين.

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