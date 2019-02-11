شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي سابق: الدولة القومية معركة السيسي.. ولا بديل عن عودة سوريا للجامعة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه كان يتمنى عودة سوريا لجامعة الدول العربية.

وقال «حجازي» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «عدم التوافق بين الدول العربية حول عودة سوريا للجامعة العربية طال أمده، ويجب أن تلعب الدول الفاعلة بالمنطقة دورا لتحقيق التوافق»، مؤكدا أنه لا بديل عن الدولة القومية في سوريا لمواجهة الجماعات الإرهابية، والميليشيات المسلحة.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق «معركة الرئيس السيسي هي الحفاظ على الدولة القومية في المنطقة»، مؤكدا أن مصر على عاتقها مسؤولية تجاه الدول الأفريقية والعربية نظرا لمكانتها الريادية الإقليمية. وأشار إلى أن مصر عليها دور كبير في تحقيق التوافق العربي حول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.