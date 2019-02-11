شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تريد انتهاء كل النزاعات المسلحة في أفريقيا خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن «كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام قمة الاتحاد الأفريقي مهمة وشاملة لكل النقاط المقرر إنجازها خلال العام الجاري».

وأضاف، في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الرئيس السيسي طالب بالإسراع بالتنفيذ للمنطقة الأفريقية التجارية الحرة، وتمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم»، مشيرًا إلى أن «من أهداف الرئيس السيسي في 2020 السلم والأمن في كل القارة».

وتابع أن «مصر تريد انتهاء كل النزاعات المسلحة في أفريقيا خلال 2020، والتجارة البينية وتمكين الشباب والسلم والأمن أبرز أهداف مصر في الاتحاد الأفريقي».