شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج مسار العائلة المقدسة بالشرقية على خريطة التراث العالمي لـ«يونسكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بزيارة فريق الجمع الميدانى الخاص برحلة العائلة المقدسة بالشرقية لتوثيق الاحتفالات المقامة بمسار الرحلة ولإدراج المسار على قائمة التراث اللامادى العالمى لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم «يونسكو» من خلال جمع البيانات عن التراث اللامادى من احتفالات وموروثات على نقاط خط سير رحلة العائلة المقدسة، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعزز من فرص تنمية الخدمات السياحية اللازمة للمحافظة ويفتح آفاقا ومنتجات سياحية جديدة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تتفرد بمظاهر تراثية متعددة ومقاصد سياحية، حيث ينتشر بين ربوعها أكثر من 100 موقع أثرى وبها 3 طرق تاريخية دينية تضعها على الخريطة السياحية العالمية، مشيراً إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بالنشاط السياحى بالمحافظة وتوليه اهتماماً خاصاً، لافتاً إلى أن إحياء هذا المسار بمثابة تنمية حقيقية وحفاظ على الإرث الإنسانى.

بدأت زيارة فريق الجمع الميدانى الخاص برحلة العائلة المقدسة والمكون من الدكتورة شذى إسماعيل، أستاذ الآثار القبطية بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، والمهندس عادل الجندى، مسؤول وحدة العائلة المقدسة بوزارة السياحة، والدكتور أحمد عبدالحميد، مسؤول رحلة العائلة المقدسة بمكتب وزير الآثار وباحثين من وزارتى الآثار والثقافة، لجمع بيانات التراث اللامادى على خط سير رحلة العائلة المقدسة بتفقد منطقة تل بسطة الأثرية كنقطة من نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة لتحديد متطلبات الموقع واحتياجاته التنموية بمواقع (كنيسة الملاك ميخائيل بمنيا القمح - كنيسة مارى يو حنا - كنيسة العذراء بالزقازيق) بالإضافة إلى التعرف على الحرف التراثية من (زراعة وصناعة البردى والعرايس الخشببة) لضمها لقائمة التراث اللامادى العالمى بمنظمة اليونسكو.