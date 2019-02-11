شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال الأعمال المصريين»: الغرب حقق ثورة صناعية من ثروات الدول الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القيادة السياسية أعادت التواصل القوي مع الدول الأفريقية خلال السنوات الأربع الماضية.
وتابع «يوسف» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «قبل السنوات الأربع الماضية، تحركات مصر مع السوق الأفريقية كانت فردية وليست مؤسسية»، مؤكدا أن الجهود الحالية للدولة المصرية أعادت العلاقات القوية مع أفريقيا.
وأضاف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين: «الدول الغربية حققت ثورة صناعية كبرى من ثروات الدول الأفريقية»، مؤكدا أن حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية ضعيف منذ الاستعمار.
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