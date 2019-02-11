ضبط أدوية مخدرة ومنشطات مهربة في حملة تفتيشية على الصيدليات بالشرقية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالشرقية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب، مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة رحاب عبدالحي، مدير عام إدارة الصيدلة، حملات للتفتيش على الصيدليات بالتنسيق مع مباحث المخدرات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، لضبط وإحكام الرقابة على سوق الدواء والصيدليات العامة بنطاق محافظة الشرقية، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت حملات التفتيش عن ضبط وتحريز ٢٧٧٢ قرصا وعبوة وزجاجة لأدوية متنوعة منها أدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المخدرة مهربة، وأدوية مدرجة بالجدول الثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحى غير مصرح ببيعها، وأدوية خاصة بالقوات المسلحة غير مصرح ببيعها، وأدوية ومنشطات مهربة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، وأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

ضبط أدوية مخدرة ومنشطات مهربة فى حملة تفتيشية على الصيدليات بالشرقية

ضبط أدوية مخدرة ومنشطات مهربة فى حملة تفتيشية على الصيدليات بالشرقية