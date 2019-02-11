شكرا لقرائتكم خبر عن لميس جابر: أرفض عمل مناظرات دينية على الملأ لتنقية التراث الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة لميس جابر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس الشعب، إنها ضد عمل مناظرات دينية على الملأ لتنقية التراث الإسلامي، مؤكدة أن هذه الأمور لا يفهمها العامة، وتثير حفيظتهم.

وأضافت «جابر» خلال حوارها مع الإعلامية رانيا بدوي في برنامجها «كلام رنوووش»، اليوم الاثنين، أنه يجب على كل من يقترب من التراث المصري أن يدرس ثقافة وطبيعة المصريين ومعتقداتهم، متابعة: «العقيدة الفطرية لدى الشعب المصري بتكش من النقد الديني بل وترفض أي حديث عن التشكيك في آراء السلف».

وشدد على أن هذه المناقشات لابد أن تتم بموافقة الأزهر الشريف بل وفي داخل أروقة الأزهر فهذه الموضوعات المتخصصة لا يجب عرضها على الـ١٠٠ مليون مواطن، ولا يجب أن يتم إشراكهم في هذه النقاشات، ومن لا يفهم ذلك سيخسر كثيرًا، خاصة أن بعض مدن الصعيد بتحلف بالمصحف والبخاري ويضعوهما في مرتبة واحدة من القدسية، رغم أن بعضهم قد لا يعرفون ما هو كتاب البخاري من الأساس إلا أن كل ما يعرفه أنه كتاب مقدس.

وأكدت عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشعب، أنها تتفق مع الباحث إسلام البحيري، في كثير من أفكاره إلا أنها تعترض على أسلوبه، قائلة: «أسلوبه منفر ومستفز ودا السبب في غضب البعض منه».

وأشارت إلى أن الدكتورة آمنة نصير جاهدت كثيرًا في حذف بند الحبس في قضايا ازدراء الأديان إلا أن اللجنة التشريعية بالبرلمان أصرت عليه، مؤكدًة أنه لا يجب أن ننسى في النهاية أن هذا البرلمان من هذا الشعب.