شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال الأعمال المصريين»: إنشاء منطقة تجارة حرة بأفريقيا يتطلب تطوير خطوط النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، على اعتزام مصر إجراء ربط بين السكك الحديدية مع الدول الأفريقية والسودان بصفة خاصة، قائلاً: «مشروع إيجابي في صالح المستثمرين».

وتابع «يوسف» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «قطاع النقل حيوي له تأثير كبير على حركة الاقتصاد، وربط السكك الحديدية للدول الأفريقية سيلعب دورا مهما في تحقيق التنمية الاقتصادية».

وأوضح أن الدول الأفريقية تستهدف إنشاء منطقة تجارة حرة بالقارة، وهو ما يستدعي تطوير خطوط النقل بين دول القارة السمراء.