شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي في قمة الاتحاد الأفريقي: اتفقنا على تهيئة الأوضاع لعودة النازحين إلى ديارهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس السيسي إن الجهود ستتضافر داخل الاتحاد الأفريقي؛ بما يعزز من صون السلم والأمن الدوليين.

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في الجلسة الختامية لقمة الاتحاد الأفريقي بإثيوبيا برئاسة مصر، أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لإشراك القطاع الخاص الأفريقي في تنفيذ خطط وبرامج الاتحاد التنموية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن القارة الأفريقية واعدة بالفرص، موضحًا أن أبناء أفريقيا المستثمرين يتطلعون للإسهام في بناء مستقبل قارتهم. وذكر أنه في يومين استطعنا تحقيق النجاح الملموس في التعاون الأفريقي المشترك.

وأشار الرئيس إلى أن العام الحالى يشهد عملية إصلاح عميقة؛ حتى نحقق آمال وطموحات الشعوب الأفريقية، مؤكدًا ضرورة استكمال البنية الاقتصادية والاهتمام بمشاريع إعادة الإعمار والتنمية. وتابع: «اتفقنا على ضرورة تهيئة الأوضاع لعودة النازحين إلى ديارهم في أقرب وقت».