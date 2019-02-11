شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكونفيدرالية الأفريقية الرياضية: فخرت بمصريتي لتولي السيسي رئاسة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب اللواء أحمد ناصر، رئيس الكونفيدرالية الأفريقية الرياضية، عن سعادته لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأضاف «ناصر»، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم الإثنين، أنه كان شاهد عيان على فرحة الأفارقة بتولي الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أنه شعر بالفخر الشديد بسبب ذلك.

وأوضح «ناصر» أن مواجهة الفساد الرياضي داخل اتحادات الكرة أحد أهداف الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أنهم سيعقدون مؤتمرا مهما في مصر شهر نوفمبر المقبل بشأن هذا الأمر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.