محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قال مصدر مسئول بشركة إعلام المصريين، إنه لا توجد أية علاقة تجارية أو شراكة للمجموعة وشركاتها مع شركة داينو ويمثلها رئيسها محمد عامر.
وأكد المصدر، الاثنين، أنه قد يتم إسناد أعمال إلى شركة داينو فى تخصصها فى إطار تعاقدى مثل أى مورد لمنتجات أو خدمات حسب مقتضيات العمل.
وأهابت مجوعة إعلام المصريين بعملائها وجميع الجهات من التعامل مع أي ممثل غير قانوني للمجموعة، حرصا على مصداقينتا وعلى اسم المجموعة.
يأتي ذلك نفيًا لما تردد من أن شركة داينو هى إحدى شركات المجموعة أو أن محمد عامر يتقلد منصبا تنفيذيا فى مجموعة إعلام المصريين.
كانت هذه تفاصيل خبر "إعلام المصريين": لا توجد أية شراكة للمجموعة مع شركة "داينو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.