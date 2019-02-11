"إعلام المصريين": لا توجد أية شراكة للمجموعة مع شركة "داينو"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال مصدر مسئول بشركة إعلام المصريين، إنه لا توجد أية علاقة تجارية أو شراكة للمجموعة وشركاتها مع شركة داينو ويمثلها رئيسها محمد عامر.

وأكد المصدر، الاثنين، أنه قد يتم إسناد أعمال إلى شركة داينو فى تخصصها فى إطار تعاقدى مثل أى مورد لمنتجات أو خدمات حسب مقتضيات العمل.

وأهابت مجوعة إعلام المصريين بعملائها وجميع الجهات من التعامل مع أي ممثل غير قانوني للمجموعة، حرصا على مصداقينتا وعلى اسم المجموعة.

يأتي ذلك نفيًا لما تردد من أن شركة داينو هى إحدى شركات المجموعة أو أن محمد عامر يتقلد منصبا تنفيذيا فى مجموعة إعلام المصريين.​