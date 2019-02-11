ضياء رشوان: حل أزمة الصحفيين مع رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

أعلن ضياء رشوان، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، الإثنين، عن حل أزمة الصحفيين مع نادي الزمالك، وإصدار رئيس الزمالك قرارًا بدخولهم لمقر النادي.

وكتب رشوان -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تابعت خلال الأيام الماضية، وحتى اليوم أزمة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ونادي الزمالك، وتم التواصل مع رئيس النادي، لإنهاء المنع المفروض على الصحفيين من أعضاء النادي".

وأضاف، أن "رئيس النادي أصدر تعليماته للسماح بدخول كافة الأعضاء الصحفيين وأسرهم دون أي قيد اعتبارا من الآن، على أن يعاد التحاور الجاد والصريح بين مجلس نقابة الصحفيين الجديد بعد انتخابه وبين إدارة نادي الزمالك ورئيسه للتوصل لحل نهائي وقانوني لهذه الأزمة المتكررة".