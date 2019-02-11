"الأوقاف" تنظم 5 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء يوم الجمعة المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: قررت وزارة الأوقاف، تنظيم خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات الجيزة، البحيرة، مرسى مطروح، وأسيوط، وذلك يوم الجمعة القادم.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، أن تنظيم هذه القوافل يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية، من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأضاف البيان أن علماء القافلة سيقومون بإلقاء الخطبة المقررة من الوزارة تحت عنوان : "النظافة والجمال من سمات المجتمع المتحضر"، كما يلتقون بالمواطنين في مختلف التجمعات للرد على استفساراتهم الدينية.

من جانب آخر، تعقد وزارة الأوقاف ندوة علمية كبرى بمسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر بمحافظة القاهرة السبت المقبل تحت عنوان : "المقاصد الكلية للتشريع وضرورة الحفاظ عليها"، ويحاضر فيها الدكتور طارق محمد صبري مدير الدعوة والشيخ محمد شحاتة ندى مدير الإدارة بالقاهرة.

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