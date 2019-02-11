السيسي: حان الوقت لإشراك القطاع الخاص في تنمية أفريقيا الغنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه حان الوقت لإشراك القطاع الخاص الإفريقي لتنفيذ الخطط التنموية بمختلف المجالات، لاسيما وأن القارة غنية وواعدة ومليئة بالكثر من الفرص والشباب الواعد.

ووجه السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للقمة الـ32 للاتحاد الإفريقي، الاثنين، الشكر والتقدير لزعماء الدول المشاركة، وأعرب عن خالص التقدير للوفود المشاركة، وخالص الإعزاز والتقدير لدولة إثيوبيا الشقيقة، لما لاقاه من حسن الاستقبال.

وقال السيسي: "أود أن أعبر عن تقديري لجميع العاملين بمفوضية الاتحاد الإفريقي، لما يبذلونه من جهود دؤوبة، متطلعا للتعاون معهم خلال الفترة المقبلة، لتعزيز العمل الإفريقي المشترك، هادفين إلى تحقيق آمال ومتطلعات الشعوب، نحو إفريقيا التي نحلم بها نامية مردهرة مستقرة".