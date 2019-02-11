محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القمة الأفريقية حققت نجاحًا ملموسًا على مدى اليومين لوضع خريطة العمل خلال عام 2019.
وأضاف السيسي، في كلمته بختام القمة الأفريقية بأديس أبابا: "اتفقنا على أهمية العمل للاندماج وتسريع اتفاق التجارة الحرة بين دول القارة، ودفع عجلة التنمية بداخلها".
وأكد أن القمة شهدت مناقشات حول تحركات الدول الأفريقية لتهيئة الأوضاع لعودة النازحين إلى منازلهم.
وترأس السيسي، مساء الإثنين، الجلسة الختامية لاجتماعات الدورة الـ32 لقمة الاتحاد الافريقي، حيث استهلت بمنح جوائز التميز لعدد من الشخصيات المرموقة التي حققت نجاحات بارزة في مجالات أعمالها.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: حققنًا نجاحًا ملموسًا.. واتفقنا على تسريع التجارة الحرة داخل أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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