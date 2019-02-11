مصر | دفن جثة تاجر المخدرات المصاب في تبادل إطلاق أعيرة نارية مع الشرطة بشارع الهرم

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صرحت النيابة العامة بدفن جثة تاجر المخدرات الذي لقى مصرعه، إثر تبادل إطلاق أعيرة نارية مع قوات الشرطة بشارع الهرم.

كان توفي تاجر المخدرات، المصاب، إثر تبادل إطلاق أعيرة نارية مع قوة أمنية بشارع الهرم، متأثرا بإصابته داخل المستشفي.

ونجح رجال مباحث قسم شرطة الطالبية، في القبض على المتهم الهارب في واقعة إطلاق أعيرة نارية على ضابط شرطة بشارع الهرم، دائرة قسم شرطة الطالبية.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، مفاده بورود بلاغا للرائد مصطفى عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بأنه أثناء مرور الملازم أول محمد محمد فؤاد من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة، لملاحظة الحالة الأمنية بشارع الهرم دائرة قسم شرطة الطالبية، اشتبه بالسيارة رقم 8275 ملاكي المنوفية يستقلها شخصان حال سيرها بالشارع، وحال محاولته إستيقافها للفحص، قام قائد السيارة بالفرار بها مما دفع الضابط لمطاردته مستقلًا دراجته النارية وصحبته أمين شرطة عصام شعبان عبد الحميد حيث تمكنا من إستيقاف قائد السيارة الذى قام بالترجل منها محاولًا الفرار وهو يطلق 3 أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته تجاه الضابط، الأمر الذى لم يثنى الضابط عن ملاحقته، حيث قام دون تردد وبمنتهى الشجاعة بمبادلته إطلاق النار محدثًا إصابته وأمكن السيطرة عليه وضبطه، وتمكن الشخص الآخر من الهروب.

وتبين أن قائد السيارة يدعى محمد. س. أ، 34 عامًا، عاطل ومقيم بالجيزة، سبق إتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص، وبحوزته السلاح النارى الذى قام بإطلاق الأعيرة النارية منه تجاه القوات (طبنجة ماركة براونينج عيار 9 مم ) مطموسة الأرقام وبخزينتها 11 طلقة لذات العيار، وبتفتيش السيارة عثر على 4 كراتين بداخلهم 40 فرش من جوهر الحشيش بلغت زنتها 5 كيلو جرام تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ونقل المتهم إلى المستشفى لتلقى العلاج عقب تعيين الحراسة اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

وكرم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الضابط والأمين المذكوران نظير شجاعتهما فى ضبط المتهم.

