مصر | سقوط عنصر إجرامي أثناء سرقة أبراج الضغط العالي بأسوان

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي أثناء سرقة ابراج الضغط العالي بأسوان.

كانت معلومات وردت أكدتها التحريات، لمفتشي قطاع الأمن العام، مفادها قيام العنصر الجنائي "رضوان ن ر"، وشهرته "رضوان العريفى" 27 سنة، عاطل مقيم مركز قفط بقنا وله محل إقامة آخر بدائرة مركز كوم أمبو) والسابق إتهامه فى 4 قضايا "سرقة بالإكراه، سرقة متجر" بالهروب من قرار ضبطه وإحضاره مركز قفط "سلاح" والقضية جنح مركز قفط.

"بلطجة وفرض سيطرة"؛ وكذا شروعه فى سرقة أسلاك أبراج التيار الكهربائى"ضغط عالى" بناحية وادى النقرة دائرة المركز مستقلًا دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وعقب تقنين الاجراءات امكن ضباط قطاع الامن العام وبالاشتراك مع مباحث اسوان من ضبطه.

وبمواجهته إعترف بشروعه فى سرقة الأسلاك وحيازته السلاح بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نرشح لكم رفع الدراجات النارية المتروكة بشوارع الطالبيةوجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، في مجال المرور عن ضبط 12 سحب متنوع، 30 نموزج 125، 43 حالة اشتباه، 5 تصالح فوري.

وفي مجال المرافق تم ضبط 220 كرسيا، 11 ترابيزة، 4 طقطوقة، 8 ثلاجة، 13 ميزان، 9 ترولي، 34 ترابيزة، 8 استاند، 6 مليكان ملابس – 4 ترولي، 15 ميزان، 4 شمسية، 7 أسطوانة، 7 شمسية، 14 لعب أطفال، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 4 سلاح ابيض، 3 دراجة – 1 مقهي – 9 مستأنف – 4 مخالفة – 12 غرامة – 1 مفروشة – 2 مسجل شقي خطر – 49 جزئي – 2 جناية – 2 مخدرات – 835 جنية.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبولة.

وجار الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.