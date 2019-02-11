أخبار مصر | ضياء رشوان يحسم الجدل في أزمة الصحفيين مع نادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضياء رشوان يحسم الجدل في أزمة الصحفيين مع نادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور ضياء رشوان المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن انتهاء أزمة الصحفيين مع رئاسة نادي الزمالك، والتي امتدت لسنوات.

وقال على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تابعت خلال الأيام الماضية، وحتى اليوم، أزمة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ونادي الزمالك، وتم التواصل مع رئيس النادي، لإنهاء المنع المفروض على الصحفيين من أعضاء النادي".

وأضاف: "بناءً على هذا التواصل، أصدر رئيس النادي تعليماته للسماح بدخول كافة الأعضاء الصحفيين وأسرهم، دون أي قيد، وذلك اعتبارًا من الآن، على أن يُعاد التحاور الجاد والصريح بين مجلس نقابة الصحفيين الجديد بعد انتخابه، وبين إدارة نادي الزمالك ورئيسه، للتوصل لحل نهائي وقانوني لهذه الأزمة المتكررة".