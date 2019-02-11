شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: لابد من وصول عائدات التنمية لكل ربوع أفريقيا بشكل عادل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه سيتم العمل خلال عام ٢٠١٩ على تعزيز أطر التنمية المستدامة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب الأفريقي.

وأضاف، خلال كلمته في البيان الختامى لاجتماعات القمة الأفريقية العادية في دورتها الـ٣٢ بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن «قمة الاتحاد الأفريقي شهدت ترسيخ التضامن الأفريقي إزاء العديد من القضايا المطروحة على الساحة»، مؤكدًا أن القارة الأفريقية واعدة بالعديد من الفرص، وشدد الرئيس السيسي على أنه لابد من وصول عائدات التنمية لكل ربوع القارة بشكل عادل.

Advertisements

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي العمل خلال ٢٠١٩ على تعزيز أواصر التنمية المستدامة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب الأفريقي، مشيرا إلى أن قمة الاتحاد الأفريقي شهدت ترسيخ التضامن الأفريقي إزاء العديد من القضايا المطروحة على الساحة.

وأوضح أن القارة الأفريقية واعدة بالعديد من الفرص، مشددًا على أنه لابد من الوصول بعائدات التنمية لكل ربوع القارة بشكل عادل.

وقدم الرئيس السيسي التحية إلى المشاركين في القمة من رؤساء وأفراد وسيدات، كما تقدم بالتحية إلى مترجمي الاتحاد الأفريقي، متمنيا للجميع العودة إلى أوطانهم بسلام، طالبا من الجميع الوقوف والاستماع إلى السلام الأفريقي.