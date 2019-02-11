شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الأفريقي: السيسي صاحب أفعال داعمة للشعوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد يروجيه ندودانج، رئيس البرلمان الأفريقي، أنه يجب أن يكون البرلمان مقرب من الشعوب الأفريقية، حيث إن هناك الكثير من الموضوعات التي تهمهم للغاية مثل الإرهاب والتغيرات المناخية.

Advertisements

وأضاف «ندودانج»، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم الإثنين، أنهم يحاولون البحث عن حلول للمشكلات التي تعوق تقدم القارة.

ومن ناحية أخرى، قدم «ندودانج»، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك لتسلمه مهام رئاسة الاتحاد الأفريقي، قائلا: «سنعمل معا لدعم أجندة البرلمان الأفريقي، حيث إن الرئيس السيسي صاحب أفعال داعمة للاتحاد الأفريقي ولمصلحة الشعوب».

وأوضح «ندودانج» أن مستقبل أفريقيا يحتاج للتنمية حتى تتمكن من العيش في سلام، مشيرًا إلى أنه يوجد الكثير من الصراعات في القارة التي تؤدي إلى هروب المستثمرين.