شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: سياسة السيسي تتميز بخصال نبيلة ومنظور واعد لأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الاتحاد الأفريقى، الاثنين، موسى فقى محمد، رئيس مفوضية الاتحاد، وذلك على هامش أعمال القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقى، التي تنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد، حسب الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى، أن رئاسة عبدالفتاح السيسى، رئيس مصر، ستدفع دفعا جديدا للاتحاد، لما تتميز به سياسته من خصال نبيلة، ومنظور واعد لأفريقيا، ولمكانة مصر التاريخية والحضارية العريقة، وما تشكله أفريقيا من مقام عظيم، حيث قال الزعيم الراحل جمال عبدالناصر إن أفريقيا هي الثورة النابضة بعينها.