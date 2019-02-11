شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: سياسة السيسي تتميز بخصال نبيلة ومنظور واعد لأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الاتحاد الأفريقى، الاثنين، موسى فقى محمد، رئيس مفوضية الاتحاد، وذلك على هامش أعمال القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقى، التي تنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد، حسب الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى، أن رئاسة عبدالفتاح السيسى، رئيس مصر، ستدفع دفعا جديدا للاتحاد، لما تتميز به سياسته من خصال نبيلة، ومنظور واعد لأفريقيا، ولمكانة مصر التاريخية والحضارية العريقة، وما تشكله أفريقيا من مقام عظيم، حيث قال الزعيم الراحل جمال عبدالناصر إن أفريقيا هي الثورة النابضة بعينها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: سياسة السيسي تتميز بخصال نبيلة ومنظور واعد لأفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.