شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: قمة الاتحاد الأفريقي شهدت نجاحًا ملموسًا وتوافقًا بين القادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن «قمة الاتحاد الأفريقي شهدت نجاحا ملموسا وتوافقا بين القادة على أولويات العمل المقبل».

وأضاف السيسي، في البيان الختامي لقمة الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا، أن «العمل على تهيئة الأوضاع لعودة النازحين إلى ديارهم في أقرب وقت».

وتابع: «سنعمل خلال عام 2019 على تعزيز أطر التنمية المستدامة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب الأفريقي، والقمة شهدت ترسيخ التضامن الأفريقي إزاء العديد من القضايا المطروحة على الساحة».