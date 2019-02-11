شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكرم المدير العام لمنظمة «الفاو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الاتحاد الأفريقى، جرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، حيث تم تسليمه شهادة الاعتراف، وذلك خلال فعاليات الجلسة الختامية لقمة الاتحاد الأفريقى التي عقدت برئاسته في أديس أبابا.

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