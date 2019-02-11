السيسي يلتقط صورة تذكارية مع الحاصلين على جوائز «نكروما للتميز العالمي»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية مع المكرمين الحاصلين على جائزة الزعيم «كوامي نكروما» للتميز العالمي، وجوائز تكريم المرأة. ووزع الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الاتحاد الأفريقى اليوم، الإثنين، جائزة الزعيم «نكروما» للتميز، خلال فعاليات اليوم الثانى للدورة العادية الثانية والثلاثين للقمة الأفريقية المقامة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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