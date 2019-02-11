شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: «أسواق السمك العشوائية هتتشمع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن هناك خطة لتطوير منطقة القناة، وإنه بعد إنشاء سوق السمك الجديدة هناك سوق للخضراوات وأكبر سوق للملابس الجاهزة، وإنشاء أكبر مسجد في مدن القناة.

وأوضح في تصريحات لقناة «TeN» أنه أمر بإغلاق جميع أسواق السمك العشوائية الموجودة في منطقة بورسعيد، من أجل تجميع تجارة السمك في مكان واحد فقط.

وشدد المحافظ على أنه أصدر أوامر بإغلاق كل أسواق السمك العشوائية، مضيفا: «هتتقفل وتتشمع في بورسعيد كلها، في الروضة والرضوان وسوق على».