شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «النواب»: مصر عادت بقوة لحضنها الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مصر عادت بقوة لحضنها الأفريقي، وأصبحت تقود أفريقيا خاصة مع رؤية الرئيس السيسي في التنمية المستدامة.

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وقال «وهدان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، عبر فضائية «الرافدين+»، إن مصر ستنشر الفكر الذي نفذته في بلادها سواء بمحاربة فيروس سي أو مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأضاف «وهدان» أن مصر ستحاول إعادة تمثيل المرأة بشكل مناسب ويليق بمكانتها في المجتمع بخلاف ما تعتقد بعض دول أفريقيا.

وأكد أن حلم مصر منذ عبدالناصر بإقامة جواز سفر موحد وعملة موحدة وتجارة موحدة، مضيفا: «مصر ستكافح العوائق الموجودة وستعمل على تحقيق ذلك في ظل رئاستها للدورة الحالية».