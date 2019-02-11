شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يمنح جائزة بـ100 ألف دولار لعبدالشافي فهمي عبادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية رئيس الاتحاد الأفريقى، بمنح جائزة للبروفيسور عبدالشافى فهمى عبادة، وقيمتها 100 ألف دولار أمريكى. Advertisements جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لقمة الاتحاد الأفريقي بإثيوبيا برئاسة مصر وبمشاركة الرئيس السيسي. وقام الرئيس السيسى، رئيس الاتحاد الأفريقى، اليومأ بتوزيع جائزة الزعيم نكروما للتميز، خلال فعاليات اليوم الثانى للدورة العادية الثانية والثلاثين للقمة الأفريقية المقامة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وسيلقى الرئيس البيان الختامي لاجتماعات الدورة العادية الــ٣٢ لرؤساء وقادة الحكومات الأفريقية، ثم يشهد الرئيس المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى.

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