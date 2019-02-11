شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد ترميم تمثال رمسيس الثاني: طوله 15 مترًا ووزنه 45 طنًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، الاثنين، أعمال تجميع وترميم وتركيب تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبدرمسيس الثاني بمدينة أخميم.

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وأكد محافظ سوهاج- خلال جولته التفقدية لأعمال ترميم التمثال، التي رافقه فيها عدد من مسؤولي الآثار بالمحافظة- على اهتمام المحافظة، ووزارة الآثار، ومجلس الوزراء بهذا الحدث الهام لاستكمال الصورة التاريخية والمشهد الأثري للمعبد، الذي يعكس عبقرية القدماء المصريين، موجهًا بتوفير جميع سبل الدعم لفريق العمل المصري من العاملين بالموقع.

وتحدث المحافظ عن خطة طموحة للمحافظة يجرى تنفيذها حاليا ضمن برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد، لتطوير ورفع كفاءة المناطق الأثرية بالمحافظة، ووضع المحافظة على خريطة السياحة العالمية، حيث يجرى العمل حاليًا في تطوير مناطق أبيدوس بمركز البلينا، وأتريبس بمركز سوهاج، ومقابر الحواويش بمركز أخميم، تمهيدًا لوضع تلك المناطق على الخريطة السياحية.

وأوضح الدكتور محمد يحيى عويضة، مدير عام آثار مصر العليا والمشرف على أعمال ترميم وإعادة تركيب تمثال الملك رمسيس الثاني، أن أعمال ترميم التمثال تشمل أعمال التنظيف والتوثيق الأثري لأجزائه، وتجميعها وإعادة تركيبها، وسيصل ارتفاع التمثال عقب الانتهاء من أعمال تجميعه وترميمه إلى 15 مترًا تقريبًا، وسيتم وضعه بمكانه الأصلي على قاعدة بجوار تمثال الملكة «ميريت آمون» بأخميم، لافتًا إلى أنه تم العثور على التمثال خلال موسم حفائر عام 1981 بالمعبد، وكان مقسما لعدة أجزاء مختلفة الأحجام من الحجر الجيري، ويبلغ وزن قطع التمثال التي يتم تجميعها من طن إلى 5 أطنان، حيث يبلغ الوزن الإجمالي للتمثال 45 طنا، وتتم أعمال ترميمه بأيادٍ مصرية، من خبراء الآثار والترميم بالأقصر وسوهاج.

محافظ سوهاج يتفقد أعمال ترميم تمثال الملك رمسيس الثانى

محافظ سوهاج يتفقد أعمال ترميم تمثال الملك رمسيس الثانى

محافظ سوهاج يتفقد أعمال ترميم تمثال الملك رمسيس الثانى

محافظ سوهاج يتفقد أعمال ترميم تمثال الملك رمسيس الثانى

محافظ سوهاج يتفقد أعمال ترميم تمثال الملك رمسيس الثانى