شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسيوط» تعلن توفيق أوضاع 228 محصلًا بالعمولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن تعزيز أبنائها المحصلين بالعمولة طبقاً للوائح والقوانين المعتمدة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الضوابط والإجراءات الاقتصادية والتجارية والتي يلتزم بها كافة أبنائنا العاملين بالشركة ستساعد بصورة ملموسة على خلق الثقة وإيجاد الرضا عن تعامل الشركة مع العميل بكافة قطاعتها.

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وأكدت همت مصطفى محمود، رئيس القطاع التجاري بالشركة، أن تنظيم إصدار فواتير التحصيل والمطالبات الخاصة بالاستهلاكات الفعلية من المياه وفق قراءات دقيقة وصحيحة من أبنائنا القراء، والذي كان له عظيم الأثر في ارتفاع نسب التحصيل، الأمر الذي يضمن الارتقاء بالقطاع، كما أشارت إلى أن جميع المحصلين القراء بالعمولة يتمتعون بخدمات التأمين الصحي، تحفيزاً لهؤلاء المحصلين بالعمولة، ومساعدتهم في تنمية أنفسهم داخل وخارج العمل.

وأضافت أنه تم توفيق أوضاع عدد (228) محصلا بالعمولة للأفضل، وذلك إلى محصل متميز على مستوى مختلف المناطق التابعة للشركة، والذين من بينهم (17) محصلا بمنطقة غرب، و(14) محصلا بمنطقة شرق، و(16) محصلا بمركز أسيوط، و(22) محصلا بمركز أبنوب، و(16) محصلا بمركز الفتح، و(16) محصلا بمركز البداري، و(9) محصلا بمركز ساحل سليم، و(16) محصلا بمركز أبوتيج، و(6) محصلين بمركز الغنايم، و(17) محصلا بمركز صدفا، و(31) محصلا بمركز ديروط، و(19) محصلا بمركز القوصية، و(29) محصلا بمركز منفلوط، وسيتمتع المحصل بخدمات التأمين الصحى وراتب شهري يخصم منه التأمينات والمعاشات.

يأتي ذلك ضمانا لكسب أبنائنا العاملين والارتقاء بهم بمختلف استراتيجيات الشفافية والموضوعية، ليكونوا قادرين على مواجهة كافة التحديات تمهيداً لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المناطق مع ضمان نيل رضاهم عن كفاءة تلك الخدمة.