شكرا لقرائتكم خبر عن موسى فقيه يلتقي رئيسي فيفا والكاف بالاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى موسى فقيه، رئيس المفوضية الأفريقية، الاثنين، بمقر الاتحاد الأفريقى بالعاصمة الأثيوبية أديس أباباـ على هامش أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقى على مستوى القادة والزعماء كلا من رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقى «الكاف» أحمد أحمد.

وشهد اللقاء التباحث حول أهمية الاستثمار في كرة القدم بالقارة الأفريقية، خاصة أن رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم أعلن خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقى، الأحد الماضى، أن فيفا تستثمر 23 مليونا دولار في كرة القدم الأفريقية، كما أنها تشجع نشر الثقافة الرياضية بالقارة الأفريقية كما تدعم كرة القدم النسائية.