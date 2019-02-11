شكرا لقرائتكم خبر عن لتسببهما في وفاة سيدة حامل وجنينها.. إحالة إخصائي تخدير وممرضة بأسيوط للمحاكمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أمرت النيابة الإدارية بأسيوط، الاثنين، بإحالة إخصائي تخدير وممرضة بمستشفى النساء والولادة للمحاكمة العاجلة بتهم التسبب في وفاة سيدة حامل وجنينها عقب حقنها بعقار خاطئ عند تخديرها تمهيدًا لإجراء عملية ولادة قيصرية.
وتلقت النيابة الإدارية بلاغًا من مديرية الشؤون الصحية بأسيوط يفيد بظهور أعراض تشنجات على إحدى السيدات عند تخديرها بمعرفة إخصائي التخدير بالمستشفى تمهيدًا لإجراء عملية ولادة قيصرية وتم نقلها إلى مستشفى أخرى عقب تدهور حالتها الصحية ما ترتب عليه وفاة الجنين في حينه ووفاتها في اليوم التالي.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم ٥٥٦ لسنة ٢٠١٨ عن دخول المتوفاة للمستشفى لإجراء عملية ولادة قيصرية، وعقب إجراء التحاليل العامة لها كانت معدلاتها طبيعية وتم دخولها غرفة العمليات لإجراء العملية القيصرية وعقب دخولها بدقائق تم تخديرها وقبل التدخل الجراحي أصيبت بتشنجات متواصلة استمرت قرابة 45 دقيقة وانخفاض في ضغط الدم ونقص نسبة الأكسجين وبدأ نبض الجنين في الانخفاض مما يوحي بوفاته، فتم التقرير بسرعة نقلها لمستشفى آخر لاحتياج الحالة لعناية مركزة.
وأظهرت التحقيقات قيام إخصائي التخدير بحقن المريضة في النخاع الشوكي بعقار خاطئ حال تخديرها لإجراء عملية ولادة قيصرية، وأن المتهمة الثانية «الممرضة بذات المستشفى سابقًا» هي من قامت بمناولة الطبيب العقار الخاطئ وأصدرت النيابة قرارها بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
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