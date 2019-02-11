شكرا لقرائتكم خبر عن «شركاء من أجل الشفافية»: 75 واقعة فساد في نهاية 2018.. وقطاع المحليات يتصدر يليه التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، رصد 75 واقعة فساد خلال الربع الأخير من عام 2018.

وقالت المؤسسة في بيان، الاثنين، إن قطاع المحليات سجل 28% من إجمالي عدد الوقائع التي تمثل عدديا 21 واقعة فساد، بينما جاء قطاع التموين تاليا له، حيث سجل 23% من إجمالي الوقائع، والتي تمثل عدديًا 17 واقعة فساد، ثم قطاع الزراعة بنسبة 15% والتي تمثل عدديا 11 وقائع فساد.

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وأكد التقرير ربع سنوي الرابع والأخير لعام 2018، الذي يغطي الفترة من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2018، ويتناول التقرير التطورات الإجرائية والتشريعية والسياسية ذات الصلة بمكافحة الفساد، فضلا عن رصد وتصنيف وتحليل وقائع الفساد التي تم الكشف عنها خلال هذه الفترة، أنه من أبرز ما شهده الربع الأخير إطلاق المرحلة الثانية من استراتيجية مكافحة الفساد، والنشاط الطبيعي لهيئة الرقابة الإدارية في ضبط بعض وقائع الفساد، كما لم يشهد الربع الأخير الذي تزامن مع بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان مناقشة أو إقرار قوانين ذات صلة مباشرة بمنظومة الشفافية ومكافحة الفساد، ولكن شهدت هذه الفترة بعض طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة تقدم بها بعض النواب بشأن ممارسات تعد من قبيل الفساد وإهدار المال العام.

وأشار التقرير إلى أن وقائع الفساد التي مازالت قيد التحقيق سجلت المركز الأول بنسبة 72%، بينما حصلت الوقائع التي تم الحكم بها على المركز الثاني بنسبة 15% من إجمالي الوقائع وتمثل عدديا 11واقعة.

ولفت التقرير إلى أنه مازالت محافظة القاهرة تحتل المركز الأول لوقائع الفساد خلال الربع الأخير لعام 2018 بنسبة 23% والتي تمثل عدديا 17 واقعة من إجمالي 75 واقعة، ثم تأتي كل من محافظة القليوبية وكفر الشيخ بالمركز الثاني بنسبة 9% لكلا منهما وتمثل عدديا 114 واقعة فساد من إجمالي الوقائع، وحصلت محافظة الجيزة على المركز الثالث بنسبة 7% وتمثل عدديا 5 وقائع.