شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 أشهر من تركه لها.. المركز الإعلامي للدقهلية يصف «شيحة» برئيس لجنة التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المركز الإعلامي لمحافظة الدقهلية، الاثنين، بيانا إعلاميا حول زيارة المحافظ الدكتور كمال جاد شاروبيم، لمستشفى الكبد المصري بشربين، والذي يرأس مجلس أمنائه الدكتور جمال شيحة، عضو مجلس النواب، وورد به «خطأ فادح» حيث وصفوا «شيحة» برئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، رغم تركه للمنصب في مطلع أكتوبر 2018.

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وقال البيان الصادر من المركز الإعلامي والمنشور على الصفحة الرسمية للمحافظة، وتم إرساله لجميع الصحفيين ومراسلي المواقع والقنوات: «قام الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، بزيارة لمستشفى الكبد المصري بشربين استقبله خلالها الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تفقد خلالها غرف الكشف والبالغ عددها 14 غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة كما قام بجولة في معامل التحاليل وأقسام الأشعة والصيدلية ومعهد الأبحاث الكبدية، واستمع إلى شرح من الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد ومدير المستشفى».

وذكر المركز الإعلامي في البيان أن الدكتور جمال شيحة أكد خلال الزيارة أن المستشفى يستقبل يوميا ما يصل إلى 1100 مريض وتصرف الأدوية للمرضى المحتاجين والفقراء مدعومة من التبرعات ومشاركة القادرين.

من جانبه، أشاد المحافظ بالمستوى المتميز للمستشفى سواء من الناحية الإنشائية أو التجهيزات الطبية، وشكر جميع الأطباء والعاملين بالمستشفى على أدائهم رفيع المستوى، وطلب المحافظ من مدير المستشفى المشاركة الفعالة في المبادرة، خاصة لمواطني المراكز الشمالية بالدقهلية.