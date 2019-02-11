أمين منظمة "أوبك" يزرو الجامع الأزهر.. ويؤدي صلاة العصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

زار الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، محمد باركيندو، الجامع الأزهر، أمس الأحد، وكان في استقباله الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد، والشيخ أحمد عبدالعظيم وكيل القطاع لشئون المناطق.

واصطحب خليل وعبدالعظيم، أمين منظمة "أوبك" في جولة بالمسجد، بعد أدائه لصلاة العصر، وتفقدوا خلالها المعالم الموجودة بداخله، واستمع إلى شرح من أئمة الجامع الأزهر.

Advertisements

وأبدى أمين منظمة " أوبك"، انبهاره الشديد بالجامع الأزهر، ووعد بتكرار الزيارة مرة أُخرى بصحبة أسرته.

وأهدى الشيخ علي خليل، والشيخ أحمد عبدالعظيم، درع الأزهر الشريف، لرئيس منظمة أوبك.

يذكر أن أمين منظمة "أوبك"، مُسلم يحمل الجنسية النيجيرية.