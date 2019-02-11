التموين: افتتاح "صومعة الخارجة" 28 فبراير.. ودخولها الخدمة هذا الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – عايدة رضوان:

تفقد اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصوامع والتخزين، مشروع صومعة الخارجة بالوادي الجديد التي تتسع لتخزين 45 ألف طن المقرر افتتاحها بموسم القمح 2019، لدفع العمل.

وحثّ باسيلي، المقاولين على الانتهاء من جميع الأعمال في المواعيد المحددة والمقرر الانتهاء منها ودخولها الخدمة في 28 فبراير الجاري، -بحسب بيان لوزارة التموين.

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وذكر البيان، أنه جار الانتهاء من أعمال تجارب التشغيل الجاف، تمهيدًا لإجراء التجارب بالأحمال، لتنظيف مسارات الصومعة وتحميل الخلايا بالأقماح.

وأكدت وزارة التموين، أن مشروع الصومعة يأتي في ضوء خطتها لزيادة الطاقات التخزينية للصوامع، تنفيذا لسياسة الدولة في التعامل الجاد مع المشاكل التي تعوق الاستخدام الفعال لمواردها والحد من إهدارها.

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