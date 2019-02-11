رئيس أكاديمية العلوم والنقل البحري: الوطن العربي يمر بمرحلة تحول كبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الإثنين، إن الوطن العربي يمر بمرحلة تحول كبرى أفرزت العديد من التحديات بينها قضية البطالة، مؤكدًا أهمية المساهمة بإيجابية في مواجهة هذه التحديات.

وأضاف إسماعيل، خلال فعاليات ورشة "تقليل الفجوة بين مواصفات الخريجين ومتطلبات سوق العمل" بمقر الأكاديمية، بحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، أن الأكاديمية تطرح برامج وتخصصات دراسية تخدم أهداف التنمية وسوق العمل في مصر والعالم العربي بينها برامج في نظم المعلومات والإدارة المالية والنقل الدولي واللوجستيات وسلاسل الإمداد وبرامج التجارة الإلكترونية وإدارة الأعمال.

وأوضح أن الأكاديمية تمنح درجة الماجستير والدكتوراه في علوم المحاسبة، وفلسفة إدارة الأعمال وتخصصات التسويق والتمويل، وذلك بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية، مشيرًا إلى أنه تم استحداث ماجستير في القيادة.

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ومن جانبه أكد الدكتور عادل محمد زايد رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية بالأعلى للجامعات، أن ورشة العمل تستهدف فهم ظاهرة اتساع الفجوة بين معارف ومهارات وقدرات خريجي كليات ومعاهد القطاع التجاري وبين احتياجات سوق العمل.

وأوصح أن عالم الأعمال بكافة قطاعاته شهد تغيرًا ملحوظًا خلال العقود الماضية، مشيرًا إلى أن التفوق العلمي والتميز في تقديرات المواد الدراسية لم يعد العنصر الحاكم في الالتحاق بسوق العمل كما كان الوضع من قبل.

وأكد أن الغالبية العظمى من شركات العمل تستهدف جذب الخريجين من ذوي مهارات التوظيف المتميزة والاحتفاظ بهم وكذلك تنميتهم.