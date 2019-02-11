رئيس "قصور الثقافة": 16 دولة تشارك في مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار: قال الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إنه من المقرر أن تشارك 16 دولة في مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون الذي تستضيفه المحافظة في الفترة من 17 إلى 22 فبراير الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم الاثنين بالمجلس الأعلى للثقافة لإعلان أجندة وزارة الثقافة للاحتفال برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.

وأوضح عواض أن الدول المشاركة في المهرجان هذا العام منها تسع دول أفريقية هي مصر ونيجيريا والمغرب وتونس والجزائر والسودان والكونغو الديمقراطية (ضيف الشرف) وموريشيوس وغانا، إلى جانب سبع دول آسيوية وأوروبية هي الصين وإندونيسيا والأردن ورومانيا وبولندا واليونان والمكسيك.

وأشار عواض إلى أنه سيتم تنظيم 26 فعالية على هامش المهرجان الذي يقام علي 14 موقعا منها 10 تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة إلى جانب الاحتفال بتعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني يوم 22 فبراير الجاري، مشيرا إلى مشاركة العديد من الفرق الفنية المصرية والأفريقية في هذا الحدث العالمي.

كما سيتم علي هامش المهرجان افتتاح قصر ثقافة الرادسية، و تنظيم معرض الكتاب في أسوان يوم 19 فبراير الجاري ولمدة أسبوع، و كذلك افتتاح مهرجان المرأة.​

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