مصر تستضيف اجتماع السلطات الدولية لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

استضافت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم، للمرة الأولى الدورة الفرعية للاجتماع التاسع لمجموعة الجودة بموجب معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع.

كما تستضيف الأكاديمية، اجتماع سلطات البحث والفحص الدولية في الفترة من 13 وحتي 14 فبراير 2019، واللذان ينظمهم مكتب براءات الاختراع المصري بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ويشارك في الاجتماعين وفود من 22 دولة وهم جنيف - المنظمة العالمية للملكية الفكرية، كندا، شيلى، الدنمارك، فنلندا، السويد، البرازيل، ألمانيا، هولندا، أسبانيا، الفلبين، كوريا، اليابان، الصين، النمسا، أمريكا، سنغافورة، استراليا، روسيا، تركيا، اوكرانيا، معهد فيزيغراد وهو منظمة حكومية دولية للتعاون فى مجال البراءات انشأتها مكاتب البراءات الوطنية لأربعة بلدان (التشييك والمجر وبولندا وسلوفاكيا).

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كان الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، اقترح اسِتضافت مصر لاجتماع السلطات الدولية خلال اجتماعات الجمعية العامة الـ49 للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف في أكتوبر الماضي، والذي تم خلاله تجديد اعتماد مكتب براءات الإختراع المصري لمدة 10 سنوات كمكتب بحث وفحص دولي حتى ديسمبر٢٠٢٧، ليتوج المكتب المصري للبراءات بأكاديمية البحث العلمي ليكون واحد من 20 مكتبًا جرى اختيارهم للعمل كسلطة بحث دولي من بين 152 دولة على مستوى العالم والوحيد الذي يناط له البحث باللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية.

وتتضمن فعاليات اجتماع مجموعة الجودة التي تستمر فاعليته علي مدار يومين مناقشة التقارير السنوية عن نظام إدارة الجودة الخاصة بمكاتب براءات الاختراع التي تعمل كسلطات دولية وفقًا للمعاهدة.

وتقوم بعض السلطات بمراجعات مزدوجة لتقاريرها، وفي هذا العام شاركت 9 سلطات، حيث تقوم السلطة الكندية بمراجعة تقرير السلطة المصرية وتقوم السلطة المصرية بمراجعة تقرير السلطة النمساوية، كما سيتم من خلال اجتماع سلطات البحث والفحص الدولية والتي تستمر على مدار يومين أيضًا بمناقشة عددًا من الموضوعات المتعلقة بنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات.