"مكالمة دولية وخديعة".. قصة استيلاء شرطيين مفصولين على 4 ملايين من ثري كويتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مكالمة هاتفية جمعت رجل أعمال كويتي وعامل مصري الجنسية يعمل بالخارج، أخبره برغبته في إنشاء مصنع رخام في القاهرة، فمنحه الأخير رقم هاتف أحد أصدقائه في مصر، سيساعده في تحقيق مبتغاه، فما كان منه إلا أن اتصل بهذه الشخص، الذي حدد موعد لمقابلته بنادي الرماية في منطقة الهرم.

وصل رجل الأعمال الكويتي المكان المحدد حاملا حقيبة بداخلها نحو 4 ملايين جنيه، وأخرج هاتفه للاتصال بالشخص المقرر أن يقابله بعدد من المهندسين وأصحاب المحاجر لتنفيذ مشروعه، لكنه فوجئ بـ4 سيارات (ملاكي - ميكروباص) ترجل منها نحو 10 أشخاص استولوا على حقيبة الأموال وأخبروه أنهم ضباط بمباحث الأموال العامة.

عقب انصراف مستقلي السيارات الأربع، أيقن الثري العربي وقوعه ضحية نصب، وانطلق لإبلاغ الشرطة بقسم الهرم، وروى تفاصيل ما تعرض له للعميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع الغرب، الذي شكل فريق بحث ضم ضباط مباحث فرقتي الهرم والطالبية والعمرانية.

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تحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، توصلت إلى أن 3 أمناء شرطة مفصولين من مديريتي أمن الفيوم وأسيوط وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 7 آخرين، أحدهم اقتصرت مهمته على استدراج الضحية لمكان الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، انطلقت مأموريات قادها المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم والرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث الطالبية، أسفرت عن ضبط المتهمين بحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية والمبلغ المستولى عليه.

ووجه رجال الأعمال الكويتي الشكر لرجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مشيدا بسرعة تحركهم وضبط الجناة، في الوقت الذي تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.