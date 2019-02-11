الجنايات تقبل استئناف النيابة على إخلاء سبيل شادي أبو زيد.. وتقرر حبسه 45 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود سعيد:

قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني،استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل شادي أبوزيد، مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" السابق، في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة، وقررت حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

واستأنفت نيابة أمن الدولة، أمس الأحد، على قرار محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل شادي أبوزيد، مراسل برنامج أبله فاهيتا السابق، بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال المنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية- (بحسب المحامي مختار منير).

وأسندت نيابة أمن الدولة إلى المتهم بالقضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت للمتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.