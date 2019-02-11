دقيق مدعم مسروق.. وبنزين في السوق السوداء".. بالفيديو|شرطة التموين تشن حملات على المخالفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة خلال 48 ساعة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية المختلفة.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع والمواد غير المرخصة ، وفى إطار جهود ضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش الغذائى والدعم ..فقد شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتابع البيان؛ أسفرت جهودها عن (ضبط 100 قضية تموينية) خلال 48 ساعة أبرزها القضايا؛ ضبط المدير المسئول عن مخزن- كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة لتلاعبه وإختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوادء وإستيلائه على أموال الدعم بمبلغ قدره (3,119,295) ثلاثة مليون ومائة وتسعة عشر ألف ومائتين وخمسة وتسعون جنية.. وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المختصة، وأن المبالغ المستولى عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخزن –كائن بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع التموينيه وعدد من البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين وإستخدام الماكينة الخاصة بالمخبز إدارته للإستيلاء على أموال الدعم المقرر للبطاقة التموينية.. تم ضبط (466) بطاقة تموينية – عدد (1) ماكينة صرف خبز- كميات قدرها (3,560) طن سكر تموينى- (710) كجم دقيق تموينى – (782) عبوة زيت تموينى ومكرونة تمهيداً لبيعها بالسوق السوادء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وتم ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية- كائن بدائرة قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية ، لإنتاجه وتصنيعه كميات كبيرة من (الحلوى الجافة) المغشوشة مستخدماً خامات مجهولة المصدر.. تم ضبط كميات قدرها (675) كجم مستلزمات إنتاج "دقيق-سكر- مسلى"، عدد (28,080) ألف عبوة (حلوى جافة) تمهيداً لطرحها للبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكن ضباط الإدارة من ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية- كائن بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية لحيازته وتجميعه كمية من السلع الغذائية قدرها (1273) ألف ومائتين وثلاثة وسبعون عبوة "بسكويت" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة؛ ضبط المدير المسئول عن محطة تموين سيارات كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة ، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة قدرها ( 37000 لتر بنزين 92 ) لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباحاً غير مشروعة .

و ضبط مالك مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة ، لقيامه بالتلاعب وإختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وإستيلائه على أموال الدعم بمبلغ قدره (1,576,503) مليون وخمسمائة وستة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة جنية وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المعنية ، أن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباحاً غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.