"استدرجته شيماء لخطفه".. الداخلية : ضبط المتهمين باختطاف طالب في الأسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيديو يرصد تحرير طالب من قبضة تشكيل عصابي اختطفه لطلب فدية من أهله.

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام، في تحرير طالب استدرجته عصابة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي لطلب فدية من أسرته.

تلقى قسم شرطة ثان المنتزه، بلاغ من "عزالدين.ا"، 44 سنة، شريك بشركة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه باختطاف نجل شقيقه "محمود.إ"، 16 سنة، طالب، مقيم بدائرة القسم، واتصال مجهول من هاتف المُختطف وطلب مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه كفدية نظير إطلاق سراحه.

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تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من "السيد.ع"، 24 سنة، سائق، "نادر.م"، 17 سنة، طالب بذات مدرسة المجني عليه، "أحمد.م"، 21 سنة، عامل، "أشرف.أ"، 20 سنة، سائق، "وليد.ع"، 19 سنة، عاطل، "له معلومات جنائية مسجلة"، "شيماء.م" وجميعهم مُقيمين بمحافظة البحيرة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول باتفاقه مع الثاني والثالث على اختطاف المجني عليه، وطلب مبلغ الفدية من أهليته، وفي سبيل تنفيذ مخططهم استعانوا بباقي المتهمين حيث قامت السادسة باستدراجه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتحديد لقاء يجمعهما بمنطقة المعمورة الشاطئ - بدائرة القسم ، وعقب وصوله قام الباقين بشل حركته واقتياده داخل سيارة ملاكي (مستأجرة) والتوجه به لشقة مستأجرة مُعدة لذلك بمعرفة المتهم الأول بمنطقة 6 أكتوبر - بدائرة قسم شرطة أول العامرية .. وأمكن العثور على المجنى عليه مُقيد اليدين ومعصوب العينين داخل الشقة المُشار إليها، وبه سحجات بالوجه على إثر مقاومته للمتهمين، وتم بإرشادهم ضبط هاتف المجنى عليه والهاتف المستخدم في المساومة والسيارة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.