إحالة أمين شرطة للجنايات سهل لسائق سرقة حرز هيروين بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أحالت نيابة غرب القاهرة الكلية، أمين شرطة وسائق إلى المحاكمة الجنائية لاتهام فرد الشرطة بتسهيل استيلاء المتهم على حرز "هيروين" واتلافه، أثناء عرضه على نيابة منشاة ناصر.

وجاء في أمر الإحالة اتهام كلا من "ا.م"، عريف شرطة نظامي بقسم شرطة منشأة ناصر، و"ا.ص، سائق، حيث قام الأول بصفته موظفا عاما من قوة ترحيلات القسم بتسهيل لغيره الاستيلاء بدون وجه حق على الحرز رقم 308/1 جزئى "الذى يحوى 11 لفافة هيروين"، واوراق رسمية وهى استمارة تحليل المعمل الكيمياوى، بان سهل للمتهم الثاني الاستيلاء عليه حيلة بان مكنه من مشاهدة مكان إيداعهما وغض الطرف عنه وقت قيامه بالاستيلاء عليه.

كما اتهمت النيابة المتهم الثاني بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول على ارتكاب الجريمة محل الاتهام الاول بان اتفق معه على الاستيلاء على الحرز مقابل 1000 جنيه.