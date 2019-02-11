مصر | 3 أمناء شرطة ومصنع رخام.. كواليس السطو المسلح على رجل أعمال كويتي بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أمناء شرطة ومصنع رخام.. كواليس السطو المسلح على رجل أعمال كويتي بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، أن رجل الأعمال الكويتي الجنسية، تعرف على أحد المتهمين، عن طريق صديق المجني عليه، مصري الجنسية ومن محافظة الأقصر، ويعمل بدولة الكويت.

وأضافت التحقيقات، أن المجني عليه كان ينوي فتح مصنع رخام بمصر، وتحصل على رقم المحمول الخاص بالمتهم، من صديقه، لمساعدته في إنشاء المصنع، دون علم صديق المجني عليه، أنه من ضمن أفراد تشكيل السرقة.

وأوضحت التحقيقات أنه بعد حضور رجل الأعمال الكويتي لمصر، أجري اتصالا هاتفيا بالمتهم، لمساعدته في إنشاء المصنع، وبعد علم المتهم بحيازته مبالغ مالية، استدرجه لمنطقة مساكن الضباط بمنطقة نادي الرماية، ليتحصل منه على مبلغ الـ 4 ملايين جنيه، واتفق مع باقي المتهمين، لانتحال صفة رجال شرطة بمباحث الأموال العامة، لسرقته دون الشك فيهم.

وأشارت التحقيقات أنه بعد حضور المجني عليه للمكان المتفق عليه، وبحوزته المبلغ المشار إليه، تلاحظ له قدوم سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكي، وأشهروا أسلحة نارية مدعين أنهم ضباط شرطة بمباحث الأموال العامة، وتحصلوا منه على المبلغ المالي، بحجة انهم مزورين، وفروا هاربين.

كان نجح رجال مباحث قسم شرطة الطالبية في كشف غموض السطو المسلح على رجل أعمال كويتي الجنسية، وسرقته على يد 10 أشخاص انتحلوا صفة ضباط بمباحث الأموال العامة، وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

Advertisements

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد أسامة عبدالفتاح، رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، من رجل أعمال كويتي الجنسية، بتعرضه لسرقة حوالي 4 ملايين جنيه، حال تواجده أمام نادي الرماية، بمنطقة الهرم، على يد 10 أشخاص انتحلوا صفة ضباط مباحث الأموال العامة، وكانوا يستقلون سيارة ميكروباص و3 سيارات ملاكي.

وتوصلت تحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص، بينهم 3 أمناء شرطة بمديريتي أمن أسيوط والفيوم "مفصولين"، وراء ارتكاب الواقعة.

وبإعداد عدة أكمنة بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفي عبدالله رئيس مباحث الطالبية، من القبض عليهم وبحوزتهم 4 سيارات منهم سيارة ميكروباص، 2 بندقية، 2 فرد خرطوش وطبنجة، والمبلغ المالي المستولي عليه.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.