أخبار مصر | الأرصاد تحذر: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم السبت؛ نتيجة نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة؛ ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وأهابت الهيئة بالمسؤولين في المحافظات بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لتعرض البلاد لعواصف شديدة وأمطار غزيرة، وخاصة يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، عن توقعات طقس الغد، مبينة أنًّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

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وقالت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إنَّه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة.

ونصح رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ الدكتور أحمد عبدالعال، المواطنين بضرورة استخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة، وخاصة لمرضى الصدر والحساسية، وتجنب التواجد تحت الأشجار، ولوحات الإعلانات، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، والقيادة بهدوء على الطرق، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط.

ولفتت الهيئة أنه يمكن الاتصال بها للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الأتي 24646721 .

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على مدن ومحافظات الجمهورية كما يلي: