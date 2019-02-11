أخبار مصر | مؤتمر لعلاج أورام الدم وزرع النخاع بالمركز الطبي العالمي الأربعاء المقبل

ينظم المركز الطبي العالمي تحت رعاية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، المؤتمر السنوى الطبى التاسع تحت عنوان "الأساليب الجديدة في علاج أورام الدم وزرع النخاع"، وذلك يومى 13 و14 فبراير الجارى، وبمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء الأجانب والمصريين.

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.

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تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، كذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة فى القضاء على الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والإستقرار.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة علي عمق العلاقات المصرية الأمريكية وسبل التقارب والتعاون العسكرى مشيرًا إلى استناد تلك العلاقات إلى العديد من الجهود والمواقف المشتركة لكلا البلدين.

من جانبه أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده علي دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة الحالية والمستقبلية مزيدًا من التعاون علي نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين.