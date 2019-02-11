انت الان تتابع غدًا.. قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: «المرج –إسكان أطلس (1 – 2 – 3 – 4)–إسكان القاهرة (هـ – و) –إسكان الجمهورية والدلتا 2– إسكان المحمودية القديمة والجديدة والمنخفضة التابعة لمدينة السلام – الشواكر – محطة الجبل الأصفر للصرف الصحى بالقليوبية»، ابتداءً من الساعة 10 صباح غدٍ الثلاثاء، وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم، نظرا لتنفيذ أعمال الصيانة بمحطة مياه المرج، وأهابت الشركة في بيان اليوم، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت الشركة على قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي. يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، صرح في أواخر شهر يوليو الماضي، بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع لتطوير وتحسين