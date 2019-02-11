غدًا.. قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: «المرج –إسكان أطلس (1 – 2 – 3 – 4)–إسكان القاهرة (هـ – و) –إسكان الجمهورية والدلتا 2– إسكان المحمودية القديمة والجديدة والمنخفضة التابعة لمدينة السلام – الشواكر – محطة الجبل الأصفر للصرف الصحى بالقليوبية»، ابتداءً من الساعة 10 صباح غدٍ الثلاثاء، وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم، نظرا لتنفيذ أعمال الصيانة بمحطة مياه المرج، وأهابت الشركة في بيان اليوم، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
وأكدت الشركة على قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي. يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، صرح في أواخر شهر يوليو الماضي، بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع لتطوير وتحسين
وأكدت الشركة على قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، صرح في أواخر شهر يوليو الماضي، بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد.
وأضاف عبد العاطي أن المشروع يهدف إلى إنشاء 5 مكاتب إقليمية لتخدم زمام الجمهورية في محافظات الشرقية لشرق الدلتا والبحيرة لغرب الدلتا وطنطا لوسط الدلتا والفيوم لخدمة إقليم مصر الوسطي وقنا لخدمة مصر العليا، وسوف تتولى تلك المكاتب متابعة وتقييم منظومة توزيع المياه لكافه الأنشطة التنموية. (التفاصيل)
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