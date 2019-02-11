انت الان تتابع مسار العائلة المقدسة بالشرقية يدخل «تراث اليونسكو» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنَّ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إدراج منطقة «تل بسطة» الأثرية كنقطة من نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث اللامادي بمنظمة «اليونيسكو»، مشيدًا في القوت ذاته بفريق الجمع الميداني الخاص برحلة العائلة المقدسة بالمحافظة، وجهود توثيق الاحتفالات المقامة بالمسار، وذلك من خلال جمع البيانات عن التراث من احتفالات وموروثات على نقاط خط سير الرحلة، حيث أن الحدث هام ويُعزز من فرص تنمية الخدمات السياحية اللازمة للمحافظة، ما يفتح آفاقًا ومنتجات سياحية جديدة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وأشار المحافظ، في بيانٍ له، إلى أن المحافظة تنفرد بمظاهر تراثية متعددة ومقاصد سياحية عن سائر المحافظات، حيث ينتشر بين ربوعها أكثر من 100 موقع أثري، وبها ثلاثة طرق تاريخية دينية تضيف إليها سجلًا حافلًا من العراقة والأصالة، وتضعها على الخريطة السياحية العالمية. وشهدت زيارة فريق الجمع الميداني، والذي يضم
وأشار المحافظ، في بيانٍ له، إلى أن المحافظة تنفرد بمظاهر تراثية متعددة ومقاصد سياحية عن سائر المحافظات، حيث ينتشر بين ربوعها أكثر من 100 موقع أثري، وبها ثلاثة طرق تاريخية دينية تضيف إليها سجلًا حافلًا من العراقة والأصالة، وتضعها على الخريطة السياحية العالمية.
وشهدت زيارة فريق الجمع الميداني، والذي يضم شذي إسماعيل، أستاذ الآثار القبطية بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، والمهندس عادل الجندي، مسئول وحدة العائلة المقدسة بوزارة السياحة، والدكتور أحمد عبدالحميد، مسئول رحلة العائلة المقدسة بمكتب وزير الآثار، تفقد المنطقة لتحديد متطلبات الموقع واحتياجاته التنموية، وجمع البيانات الخاصة بالاحتفالات بمواقع كنيسة «الملاك ميخائيل» بمنيا القمح، وكنيسة «ماريوحنا» و«العذراء» بالزقازيق، والتعرف على الحرف التراثية لضمها لقائمة التراث اللامادي العالمي.
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