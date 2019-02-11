شكرا لقرائتكم خبر عن بول كاجامي: أدعم السيسي في رئاسته للاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد الرئيس الرواندى بول كاجامي، رئيس الاتحاد الإفريقى السابق، دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الاتحاد الإفريقى في رئاسته للاتحاد لكى يأخذه إلى آفاق أكبر. وغرد «كاجامي» عبر حسابه الرسمى بموقع «تويتر»، معلقًا على انتهاء مدة رئاسته للاتحاد قائلًا: «لقد كان شرف لى أن أخدم الشعب وقادة إفريقيا كرئيس للاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن «أفريقيا تتحرك بسرعة أكبر نحو تحقيق تطلعات مواطنيها»، مضيفا أن التقدم الذي تم إحرازه في إفريقيا اتجاه لا رجعة فيه لأنه بناء على أجندة يتم استكمالها.

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