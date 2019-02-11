شكرا لقرائتكم خبر عن سوهاج تستقبل 64 سائحًا ألمانيًا لزيارة منطقة «أبيدوس» الأثرية بالبلينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت محافظة سوهاج، فوجا سياحيًا، الاثنين، ضم 64 ألمانيا وصل على متن إحدى البواخر السياحية، لزيارة المعالم الأثرية الفرعونية بمنطقة «أبيدوس» الأثرية بدائرة مركز البلينا.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، في بيان، إنه كلف عامر عوض، رئيس مركز ومدينة البلينا باستقبال الفوج السياحي بالمرسى السياحي بمدينة البلينا وتقديم الورود لهم، والترحيب بهم، والتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، وشرطة السياحة والآثار، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الفوج السياحي، مؤكدًا أنه وجه بتوفير جميع سبل الراحة والأمان للسائحين الأجانب، والعمل على التسويق السياحي الجيد للمناطق والأماكن السياحية المختلفة بالمحافظة، لجذب المزيد من الأفواج السياحية، والارتقاء بالمنظومة السياحية من خلال تطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة بالمحافظة، خاصة بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتحف سوهاج القومي في منتصف أغسطس من العام الماضي.

وأوضح المحافظ أن المنطقة الأثرية بأبيدوس استقبلت الأسبوع الماضي 3 أفواج سياحية ضمت 84 سائحا من جنسيات مختلفة، حيث قام السائحون بزيارة المنطقة وعبروا عن سعادتهم بالتواجد في مدينة البلينا، وزيارة معبدالملك سيتي الأول، لافتًا إلى أن مركز البلينا يضم 8 معالم أثرية فرعونية هامة، وهي معبدالملك سيتي الأول، ومعبدالملك رمسيس الثاني، ومعبدالأوزريون، ومنطقة كوم السلطان بقرية بني منصور، وشونة الزبيب، ومقبرة أم الجعاب، ومجموعتي سونوسرت، وأحمس.